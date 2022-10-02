«Здорово, что появился такой фильм»: политолог Пашковский о кинокартине «Лучшие в аду»

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский выразил надежду на появление в будущем большего числа фильмов, подобных «Лучшим в аду», так как назрела необходимость общего изменения информационной политики.

«Это здорово, что появился такой фильм. Понятно, что времени прошло еще довольно мало, и я надеюсь, что в скором времени отечественный кинематограф обратит внимание на все, что происходит в Донбассе. Тем более, что люди, которые там проживают, заслужили, чтобы рассказали об их страданиях. Потому что, по сути, государство от них не просто отказалось, но еще и начало тотально уничтожать», – отмечает он.

Эксперт добавил, что параллельно со спецоперацией должно происходить переформатирование повестки в культуре, в частности – в кино.

«Наш кинематограф почему-то долгое время отстаивал ценности, которые чужды политическому курсу. В нашем кинематографе можно было увидеть очень много таких странных людей, которые несмотря на то, что, казалось бы, их политические взгляды подавляющая часть общества не разделяет, они все равно получали финансирование и выходили в международное пространство», – заключил Пашковский.

Кинолента «Лучшие в аду» снят по инициативе Евгения Пригожина в соавторстве с Алексеем Нагиным, погибшим в Донбассе 20 сентября. Производством киноленты занимается студия Aurum Production, в активе которой находится ряд фильмов на военную тематику: «Ржев», «Турист», «Солнцепек».

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»