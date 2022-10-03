Дожди в московском регионе затянутся на три дня

Дожди в московском регионе будут продолжаться трое суток. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода улучшится к четвергу.

По данным синоптиков, сегодня в столице воздух прогреется до 12-13°, по области – до 15°. При этом возможен местами пористый ветер до 17 м/с. Такой же ветер ожидается в регионе во вторник, 4 октября. Температура изменится незначительно: ночью в Москве 7-9°, по области 4-9°, днем в Москве 10-12°, по области 9-14°.

В среду, 5 октября, небольшой, местами умеренный дождь сохранится. Однако ослабнет ветер – его скорость упадет до 3-8 м/с. Температура ночью в Москве 7-9°, по области 4-9°, днем в Москве 9-11°, по области 8-13°.

Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за минувшие сутки в районе метеостанции на ВДНХ выпало 13 мм осадков, что составляет 22% от всей месячной нормы. При этом на части Московской области выпало 22 мм влаги, что составляет 37% месячной нормы.

Москва, Андрей Дорофеев

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