Арендаторы покинули в Москве 15% премиального сегмента офисных зданий

В дорогих офисных центрах Москвы опустело около 15% площадей. Однако до февральских показателей, когда в столице пустовало почти 30% офисов класса А, еще далеко, пишет газета «Коммерсантъ».

Как следует из данных Knight Frank, которые приводит издание, по итогам третьего квартала 2022 года уровень вакантных площадей в офисах Москвы достиг 8,6%. Это почти на 2 процентных пункта (п. п.) больше, чем в начале этого года, и на 0,8 п. п. больше, чем во втором квартале. Самая сложная ситуация в сегменте премиальных бизнес-центров, где объем пустующих площадей достиг 14,9%, увеличившись на 5,6 п. п. с начала этого года.

В бизнес-центрах класса В, по данным Knight Frank, сейчас пустует 6,9% площадей, что на 1,3 п. п. больше, чем в начале текущего года.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина назвала основным фактором роста вакантности уход иностранных арендаторов: на начало 2022 года они занимали 500-700 тысяч кв м площадей, преимущественно в премиальных объектах.

Общая неопределенность в стране влияет также на решения российских компаний, многие из которых заняты оптимизацией арендуемых площадей. «Рынок откатился к марту 2022 года, когда спрос и активность на рынке офисов были минимальны», – пояснила директор департамента офисной недвижимости Nikoliers Карина Анаевская.

Те компании, которые все еще проявляют активность, сконцентрировались на бизнес-центрах класса В, на долю которых в апреле-сентябре пришлось 60% от общего объема сделок, отметила руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Премиальный сегмент ожидают небольшие единичные сделки, считает она.

Запросы на подбор новых офисов сейчас поступают от госкомпаний или окологосударственных структур, а также от компаний, сменивших зарубежную юрисдикцию на российскую. Чаще всего они рассматривают небольшие помещения, до 1 тыс. кв. м, на срок не более трех лет.

Руководитель департамента оценки и аналитики Stone Hedge Кристина Недря со своей стороны добавила, что остается спрос со стороны телекоммуникационных компаний, банков и финансовых организаций, усилилась активность малого и среднего бизнеса.

Средняя стоимость аренды премиальных офисов, по данным Knight Frank, в Москве сейчас составляет 44,9 тысячи рублей за 1 кв м в год, за квартал показатель сократился на 2,3%. Средняя ставка аренды площадей в бизнес-центрах класса А сократилась на 3,8%, до 27 тысячи рублей за 1 кв м в год, в классе В – на 0,6%, до 17,42 тысячи рублей за 1 кв м. Несмотря на сложную конъюнктуру на рынке, собственники бизнес-центров пока не готовы к заметному снижению ставок, хотя арендаторы рассчитывают на существенный дисконт. Тем не менее, как как полагают эксперты, к концу года возможно снижение ставок на 5-15%.

Совокупный объем сделок в целом по рынку по итогам этого года составит всего лишь 700-800 тысяч кв м, ожидают в IBC Real Estate. При этом доля пустующих офисных площадей всех категорий также продолжит расти, достигнув к концу года 9,5%, а с учетом скрытой вакансии – 12%. Эксперты надеются, что удастся избежать ситуации 2014 года, когда в Москве пустовали 29,6% офисов класса А – существует предел высвобождения площадей иностранными арендаторами, а большого объема спекулятивного предложения на рынке нет.

Москва, Андрей Дорофеев

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