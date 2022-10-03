Назначены руководители трех региональных главков МВД

Сегодня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев проинформировал личный состав о кадровых решениях: указом главы государства начальником ГУ МВД России по Самарской области назначен генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, руководителем УМВД России по Владимирской области – полковник полиции Валерий Медведев, министром МВД по Республике Мордовия – генерал-майор полиции Юрий Поляков.

Колокольцев подчеркнул, что вновь назначенные руководители начинали службу в районных отделах около 30 лет назад на таких ответственных должностях, как следователь и оперуполномоченный. Позднее возглавляли ключевые подразделения, получили практический опыт, который способствовал дальнейшему профессиональному росту. Организаторские способности, целеустремленность, добросовестное отношение к делу позволили им добиться значимых результатов на порученных участках. В разное время были отмечены высокими государственными наградами.

Глава МВД России выразил уверенность, что новые руководители обладают достаточными деловыми и личными качествами, чтобы в кратчайшие сроки оценить оперативную обстановку и сосредоточить усилия вверенных коллективов на решении поставленных задач.

Москва, Светлана Антонова

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