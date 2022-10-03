Темпы выдачи льготной ипотеки в России заметно упали

В России снизились темпы выдачи льготной и сельской ипотеки. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«В целом за восемь месяцев мы выдали 758 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,7 триллиона рублей. По льготной и сельской ипотеке наблюдаем некоторое снижение темпов выдачи», – сказал глава минстроя, слова которого цитирует «Прайм».

По состоянию на сентябрь текущего года, по сельской ипотеке было выдано 5,4 тысячи кредитов на общую сумму 16,6 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года было выдано 45,7 тысячи кредитов на сумму 86,6 млрд рублей.

По льготной ипотеке на новостройки выдано 172,4 тысячи кредитов на общую сумму 691,7 млрд рублей, против 267,1 тысячи кредитов на сумму 888,5 млрд рублей годом ранее, уточняется в материалах министерства.

Москва, Андрей Дорофеев

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