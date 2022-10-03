«Каждый сам принимает решения»: Пригожин рассказал, кто вступает в ряды «ЧВК Вагнера»

Те, кто хочет защитить Родину, сами выбирают, куда идти: в ЧВК или на службу по контракту. Такого мнения придерживается предприниматель Евгений Пригожин. В интервью изданию «Парламентская газета» он подробно рассказал о деятельности «ЧВК Вагнера».

Бизнесмен отметил, что не видит особого смысла в легализации деятельности ЧВК. Он подчеркнул, что по контракту у бойцов предусмотрена страховка и пенсия.

Журналисты издания поинтересовались, считают ли себя наемниками бойцы формирования. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Человек, который копает яму, он наемник или нет? Человек, который идет защищать свою Родину из чисто идеологических соображений, он имеет право получить денежную компенсацию на содержание его семьи или он должен пустить ее по ветру? Это ответ на ваш вопрос», – поделился Пригожин.

Другой вопрос касался целей бойцов «ЧВК Вагнера». Журналисты спросили у бизнесмена, идут ли они за романтикой или за деньгами.

«В ответе на этот вопрос, я хочу спросить у вас: почему вы решили, что есть только две категории – романтика и деньги. Есть любовь к Родине, патриотизм и стремление сделать что-то доброе и важное в своей жизни. Поэтому оба ваших критерия – это минимальное количество людей, которые приходят в ЧВК «Вагнер». 90% из них – патриоты значительно с более большей буквы «П», чем многие лидеры общественного мнения, которые кричат об этом с трибун», – резюмировал Пригожин.

Предприниматель также указал на то, что каждый сам выбирает, куда ему идти: на службу по контракту или в ЧВК. Однако стремление защищать Родину в любом случае должно поощряться обществом.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»