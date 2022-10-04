В России резко вырос спрос на товары для оказания первой помощи

В России вторую неделю растет спрос на системы для остановки крови, йод, автомобильные аптечки, а также другие препараты и изделия, необходимые для оказания первой помощи, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Согласно результатам мониторинга «Чек Индекс» (анализирует данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России), больше всего – в пять раз – вырос спрос на коллагеновые губки, которые используются для остановки крови. Перевязочные пакеты стали покупать чаще в 3,5 раза, медицинские жгуты – почти в 2,4 раза. Спрос на йод вырос на 75%, бинты – на 60%, стерильную вату – на 21%. Все данные относятся к первым после объявления частичной мобилизации выходным – 24-25 сентября, по сравнению с продажами 17-18 сентября.

На фоне частичного дефицита растет спрос и на другие изделия, которые можно использовать в качестве кровоостанавливающих. К примеру, средства женской гигиены – прокладки и тампоны.

«Локальный дефицит этих медизделий в регионах действительно есть. Требуется время, чтобы наработать нужный объем этих товаров, – отметила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. – Аптеки не были готовы к такому спросу. Этот товар присутствовал в ассортименте в небольшом количестве, ведь раньше он был востребован крайне редко. Сейчас же растет спрос даже на автомобильные аптечки, где также представлены жгуты».

Москва, Андрей Дорофеев

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