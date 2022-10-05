Никита Михалков потребовал от Владимира Досталя вернуть 16-миллионный долг

Режиссер Никита Михалков подал в суд иск к своему коллеге Владимиру Досталю и его супруге с требованием вернуть долг на сумму почти 16,4 млн рублей. Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Ксения Розина.

«В адрес Тверского суда Москвы поступило исковое заявление от Михалкова Никиты Сергеевича о взыскании с Досталя Владимира Николаевича и Досталь Мариам Захаровны задолженности по договору займа в размере 16 млн 380 тысяч 575 рублей», – сказала она.

По словам пресс-секретаря суда, в иске указано, что в июне 2019 года был заключен договор займа под расписку, сроком возврата установлен декабрь 2019 года. На что супруги брали деньги, не уточняется.

Москва, Андрей Дорофеев

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