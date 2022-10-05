В правительстве РФ оценили экономический потенциал новых регионов

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области обладают мощным экономическим и промышленным потенциалом. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. По его словам, эти территории являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики.

Назаров привел экспертные оценки, согласно которым новые территории позволят обеспечить прирост общероссийских показателей по таким основным отраслям, как металлургия (на 20%), угольная отрасль (на 6%), производство зерновых (более чем на 10%), подсолнечника (более чем на 20%). При этом ВРП новых регионов в течение 5 лет достигнет порядка 3 трлн рублей.

При этом замминистра отметил, что «этот потенциал требует значительных инвестиций». В этой связи планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и Севастополя.

В пресс-службе министерства напомнили, что особый режим предусматривает в качестве основных льгот освобождение на 10 лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет и в бюджет региона уплачивается в размере не более 13,5%; освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и от уплаты земельного налога на 3 года, а также пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% сроком до окончания срока существования свободной экономической зоны.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»