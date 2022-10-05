«Реформа» ООН: Запад готовит новую атаку против России

Западные инициативы по реформе Организации объединенных наций (ООН) нацелены нанести ущерб интересам России, место которой в Совете безопасности попытаются передать Киеву. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его оценке, в нынешней конфликтной ситуации главным для Москвы в международной политике является не столько правда, сколько умение ее доказать.

Сенатор отметил, что, с одной стороны, есть объективные причины для реформирования ООН, в том числе за счет стран «Большого юга». «Снижается относительный вес западных государств… Они плюс Япония – это были безусловные лидеры в мировой экономике. Сейчас некоторые страны уже находятся на грани выхода во вторую десятку. Мы видим переформатирование мира в пользу представителей «Большого юга». И не признать, что в принципе это должно быть отражено каким-то образом в деятельности ведущей международной организации, со временем будет все сложнее. Я говорю о той перспективе, которая нас ожидает. Перераспределение экономического богатства и политического влияния, безусловно, будет стоять вопрос о реформе ООН», – отметил он.

В то же время Пушков обратил внимание на стремление Украины при поддержке Запада занять место России в Совете безопасности ООН. «Второй момент, уже субъективный. Воспользоваться вот этими запросами, которые имеют под собой определенные основания, и использовать эту реформу, чтобы нанести удар по РФ. Кто-то скажет, что это технически невозможно. На самом деле – все возможно. Вопрос в том, кто, как, с какой степенью напористости и в каком контексте будет этим заниматься. Хочу напомнить, что до 71-го года в ООН Китай был представлен Тайванем и в Совете безопасности тоже с правом, кстати, решающего голоса», – пояснил Пушков.

«Прецедент есть, и сейчас в англосаксонских странах, прежде всего, продумываются схемы, в соответствии с которыми можно было бы лишить Россию права вето в СБ ООН. Сейчас это пока кулуарные, в основном, аналитические, экспертные истории. Но Украина ставит этот вопрос официально. Более того, Украина ставит вопрос, чтобы ей передали место в СБ. Сейчас уже появляется такая платформа, которая гласит, что Украина наряду с РФ и Белоруссией была изначально членом ООН с 45-го года… Украинская сторона таким образом ставит вопрос, что это даем моральное право заменить Советский союз в СБ ООН в том случае, если Россия будет сочтена организацией страной, которая должна покинуть СБ», – уточнил сенатор.

При этом Пушков отметил, что ряд государств, которые пострадали от политики США и Запада, понимают, что реформа ООН задумана как часть стратегии в борьбе с Россией. «Они понимают, что здесь идет на самом деле схватка Запада против России. А что под видом реформы ООН готовится такая идея пересмотра, которая может нанести ущерб положению, репутации РФ в ООН. Но без поддержки незападного мира Запад никогда не сумеет провести такого рода политическую операцию… При максимальной мобилизации своих усилий – это 35 государств-членов западного альянса в широком смысле слова и, допустим, еще 35 их союзников, все – это предел», – подчеркнул он.

По его мнению, в такой ситуации Россия должна активнее работать с непрозападными государствами. «То, что раньше нам казалось маргинальными регионами, сейчас в силу объективных тенденций – вот этот мир превращается сейчас в главный (для нас). Потому что западный мир в обозримой перспективе закрыт для нашей аргументации, наших позиций и для взаимодействия. Мы, конечно, очень сильно уперлись в Запад, были на это причины, но сейчас есть настоятельная необходимость пересмотреть этот подход», – констатировал сенатор.

При этом Пушков пояснил, что для подавляющей части незападного мира является чрезвычайно важным сохранение России «в качестве одного из основных игроков и безусловно члена Совета Безопасности ООН с правом вето». «Этот момент мы иногда недооцениваем в наших разговорах, что все против нас. Не все и не по всем вопросам и не везде. Это гораздо более сложная картина. И наша информполитика должна учитывать это, исходить из этого и попытаться расширять зону нашего информационного присутствия. Особенно там, где оно востребовано другими международными игроками», – отметил он.

Сенатор полагает, что тезис «сила – в правде» уже недостаточен – надо уметь доказать свою правду. «Вы можете быть сколько угодно правы, но если вы неспособны донести свою правду до людей и добиться политически что-то на основе этой правды, то вы далеко не продвинетесь. Мы были правы, когда на нас напал Гитлер. Но если бы мы проиграли под Сталинградом вместе со всей своей правотой, мы бы оказались отброшены как минимум за Волгу, а может быть и за Урал. Поэтому сам тезис – сила в правде, это формула уже идеологическая стала, доктринальная, она недостаточна. Сила в способности доказать свою правду, в эффективности правды», – подчеркнул сенатор.

«Правда сама по себе столько раз в истории становилась жертвой неправды, что я даже не буду приводить примеры, и далеко не всегда потом она восстанавливала свои позиции. От этой способности очень многое будет зависеть. Не только в сфере дипломатии, политики, военной, но и в сфере информации», – заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по запросу Албании и Украины о референдумах, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, возобновится в понедельник, 10 октября.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»