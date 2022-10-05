Депутат Госдумы сообщил о массовой зачистке «королей компромата» в Telegram

Задержание ряда администраторов и владельцев Telegram-каналов является частью масштабной операции силовиков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, разоблачения наверняка продолжатся.

«Последние задержания владельцев и админов ТГ-каналов – это продолжение масштабной операции силовиков, начатой ещё летом против консорциума ТГ-шантажистов. Она проводится сотрудниками управления «К» МВД совместно с ФСБ, СК, Генпрокуратурой и при силовой поддержке Росгвардии. Из-за беспрецедентного характера происходящего материалы согласовывались на уровне первых лиц силовых структур», – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что задержанные подозреваются в вымогательстве у крупных предпринимателей и сотрудников госкомпаний, полагаясь на анонимность сети, тем не менее в июле были задержаны администраторы каналов сетки «Кракен» («Проект «Сканер», «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки»), – Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко.

Как отметил депутат, позже в августе в рамках этой кампании были задержаны, а затем арестованы администраторы каналов – Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова (каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия»). «В сентябре – пришел черёд админов ТГ-каналов «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолия Спирина и «Кремлёвский мамковед», «Кремлевский шептун», «Бетономешалка» Станислава Садовова», – уточнил Хинштейн.

«Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в ТГ – это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать «королей компромата» <…> Рискну предположить, что на последних задержаниях эта масштабная операция не закончится…» – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»