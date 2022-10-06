Уникальную курительную трубку XVIII века обнаружили археологи в центре Москвы

Археологи нашли в центре столицы уникальную курительную трубку XVIII века, почти вдвое превышающую обычный размер. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы.

«Одной из последних находок, обнаруженных на главной площадке этого лета – Тверской улице, в районе дома 10, стала уникальная большая курительная трубка. Это вторая подобная трубка, найденная в столице, первую археологи ранее обнаружили в Замоскворечье. Сейчас трубка находится в археологической мастерской, после того как завершится реставрация, ее передадут в музейный фонд», – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Хорошо сохранившаяся красноглиняная курительная трубка, изготовленная по фасону «тахта-чубук», датируется XVIII веком. Она имеет граненую эллипсовидную чашку, украшена штампованным орнаментами каури (раковины моллюсков) и полупальметками (растительные узоры).

Среднестатистический размер курительной турецкой трубки – 6 на 3,5 сантиметра. Однако размер найденной составил 10 на 6 сантиметров. Соответственно и вес этой трубки намного больше обычных.

Как отметил Емельянов, невозможно точно сказать о происхождении этого артефакта, был ли это специальный заказ для одного покупателя или такую трубку могли держать в доме в качестве весомого предмета, показывающего приверженность хозяина к моде того времени.

На Тверской улице археологи нашли свыше 20 старинных курительных трубок и их фрагментов. Они были обнаружены на глубине 830 сантиметров. Предположительно на этом месте в XVIII веке был колодец. Вместе с курительными принадлежностями также обнаружили типичные предметы городского быта: монеты, помадные банки, стеклянные флаконы, пуговицы, посуду из фарфора, фаянса.

Москва, Андрей Дорофеев

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