Кризис единства Европы: «дружба» против России как способ консолидации

Пражский саммит Европейского политического сообщества призван консолидировать ЕС фоне тяжелейшего кризиса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции с участием экспертов-международников. По их оценке, эта «аморфная» организация, которая пытается объединиться под флагом «дружбы» против России, вряд ли окажется долговечной.

В частности, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов обратил внимание, что новый формат взаимодействия в рамках ЕС задумывался 5 лет назад, чтобы снизить давление со стороны государств, которые ожидают включения в Евросоюз. «В сентябре 17-го года президент Франции [Эммануэль] Макрон выступил с известной речью в Сорбонне, где он попытался показать перспективы, свое видение развития ЕС. И среди этих положений было его видение необходимости сохранения ядра ЕС, которое должно быть мотором европейской интеграции и некое окружение. То есть, прообраз того политического сообщества, о котором мы говорим сейчас», – пояснил он.

Тогда, по словам эксперта, такую идею не поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, и потому идея была сформулирована окончательно только год назад, в июне 21-го года с трансформацией основной идеи в «дружбу против России». «Тогда Макрон вместе с Меркель предложили начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, показав, что без России вопросы европейской безопасности, многие вопросы внутренних и внешних процессов ЕС (решать) невозможно. И тогда ряд стран известных отказались от этого. И спустя год получается, что на самом деле девизом становится необходимость превращения, использования России в качестве негативного образа врага, который должен объединить те страны, которые группируются вокруг ядра, оно остается – 27 стран ЕС, и те страны, которые находятся в комнате ожидания вступления в ЕС», – уточнил Белов.

«Частично это было связано с Украиной, и в июне обсуждались вопросы евроинтеграции этого государства, что оказало негативное влияние и на те страны, в первую очередь, Балканские, которые находятся в комнате ожидания, и на Украину, которая испугалась, что предложение Макрона как бы задержит ее в этой комнате, и что она не сможет с гордо поднятой головой на отдельной машине с эскортом проследовать в состав ЕС», – отметил эксперт.

При этом Белов полагает, что в итоге получилась «аморфная организация», которая объединяет страны только «осуждением России как агрессора». «Идея Макрона институционализировать или возродить идею, которая впервые появилась 70 лет назад в начале 50-х годов относительно некого политического сообщества, наполняется совершенно другим содержанием, на мой взгляд, нежели то, что французский президент хотел сделать это для того, чтобы снизить нагрузку или давление на Брюссель со стороны тех стран, которые ожидают ускорения процесса вступления в ряды ЕС», – сказал он.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев со своей стороны отметил, что новая форма сотрудничества в рамках ЕС является важным сдвигом парадигмы в развитии европейского порядка. «Новый формат приходит на смену ОБСЕ, которая давно находится в тяжелом кризисе с учетом того, с какими целями создавалась эта организация… ОБСЕ была направлена на то, чтобы достичь в Европе мира и убрать разделительные линии. К началу 2000-х годов стало понятно, что эта миссия по разным причинам выдыхается. Постепенно происходила ритуализация повестки, попытки маргинализации России, разочарование со стороны Москвы, политизация целого ряда вопросов, особенно «третьей корзины», связанной с правами человека, разрушение ключевых достижений, их эрозия постепенная, в частности, договора об ограничении обычных вооружений в Европе ДОВСЕ. Он так и не был ратифицирован странами НАТО, хотя был ратифицирован Россией, Украиной, Казахстаном, Белоруссией и так далее. Это было одно из ключевых достижений на пути уничтожения разделительных линий в Европе, решении проблем европейской безопасности», – пояснил он.

«Этот длительный период эрозии ОБСЕ и безопасности в Европе закончился кризисом на Украине и последующим конфликтом, свидетелями которого мы сейчас являемся. Это апогей той деградации европейской безопасности, которая шла на протяжении всей биполярной эпохи. То есть, мы сейчас переходим в новое качество. Это новое качество, к сожалению, будет представлять собой вновь разделенную Европу, хотя символически Россию попытаются убрать из Европы», – полагает эксперт.

При этом Тимофеев обратил внимание, что сейчас этот процесс идет с двух сторон – Россия пытается «конструировать собственную уникальную идентичность». «Отход от 300-летнего тренда на то, чтобы быть частью Европы, и у нас появляются концепции России как евразийского государства. Ну, а со стороны ЕС и евроатлантического союза тоже еще более энергичные попытки, в авангарде которых стоят наши бывшие сателлиты в Восточной Европе, вытеснить Россию из этого символического поля – Европа. Объединить эту новую Европу, в том числе, на принципах противодействия России и выстраивания нового порядка европейского в качестве такого противовеса России и в символическом плане, и в материальном, в каком угодно», – считает он.

«Насколько будет успешна эта политика, трудно сказать. Я считаю, что этот проект недолговечен… Там есть свои идеологические проблемы. Выдыхается целый ряд явно идеологических постулатов, в том числе тех, на которых держится ЕС. Я не сторонник тех, кто предрекает скорую гибель ЕС, распада. У ЕС большой запас прочности, но тем не менее, определенные проблемы там есть», – заключил Тимофеев.

Накануне в Праге прошла первая встреча Европейского политического сообщества. В его состав вошли 27 стран Евросоюза, кандидаты на вступление в ЕС, а также государства, связанные с ЕС экономическими соглашениями. В числе участников были лидеры Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Великобритании, Турции, Сербии и ряда других стран.

Москва, Мария Соколова

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