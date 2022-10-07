Подмосковные спасатели провели операцию по спасению оленя

Подмосковные спасатели и охотинспекторы провели операцию по спасению оленя, запутавшегося в сетке в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».

«Сегодня работники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» совместно с инспекторами охотничьего хозяйства «Динамо» освободили молодого оленя, запутавшегося рогами в сетке рабице, огораживающей один из дачных участков, расположенных в Дмитровском городском округе. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился лесничий, который случайно заметил животное во время обхода территории», – говорится в сообщении.

Спасатели и работники охотхозяйства вначале обездвижили благородное животное, привязав его к столбу, чтобы олень не запутался еще сильнее и не навредил себе и другим. С помощью ножниц по металлу пожарные разрезали сетку и освободили рога оленя.

«Осмотрев его и убедившись, что с ним все в порядке, специалисты охотхозяйства отпустили дикое животное в среду его естественного обитания», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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