Приложение ЯRUS для тех, кто любит настраивать персональные новости

Где россиянам искать новости с удобными настройками, если популярные площадки больше не устраивают? Предлагаем сравнить давно известные на рынке с новым новостным агрегатором от приложения ЯRUS.

ЯRUS – набирающая обороты социальная сеть с 6 млн пользователей, которая разработала передовой новостной агрегатор, способный бросить вызов акулам рынка. Протестировав систему, пользователи нашли много достоинств. Перечислим основные:

С помощью персональных «ярусов» можно сделать персональную подборку новостей по упоминанию отдельных слов или фраз.

Все новости на сайте и в приложении полнотекстовые. Ссылка на источник дается внизу.

Отсутствие рекламных блоков, которые сильно отвлекают на других новостных площадках.

Можно подобрать новости, настроив фильтр геолокации.

У мобильного приложения такие же функции, как у вэб-версии.

Основатель и Директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин дополняет список еще одним алгоритмом – актуальными трендами новостей.

«Нейросеть распределяет свежие новости по кластерам и определяет самые качественные. Затем составляется список трендов, который сохраняет свою актуальность до следующего перестроения. Тренды выстраиваются по частоте упоминания тематики среди всех источников информации. Личные реакции пользователей не учитываются, ручной модерации нет, поэтому тренды новостей в ЯRUS можно считать абсолютно объективными», – пояснил Илюхин.

Отдельно важно отметить охват ресурсов. ЯRUS. Новости собирают информацию из 10 000 источников, куда входят и крупные ТГ-каналы.

Новостной агрегатор Яндекса сохраняет лидирующие позиции по читаемости среди российской аудитории, несмотря на продажу информационного сервиса. Новый владелец, которым стал холдинг «Вконтакте», полностью изменил новостную политику Яндекса. Дзен.Новости сильно потеряли в визуализации. С главной страницы пропали фотографии и видео, остались только новостные заголовки. У Дзен.Новости нет мобильного приложения, хотя магазин Google Play предлагает установить программу от неизвестного разработчика.

Контент формируется следующим образом. СМИ-партнеры получают от агрегатора рейтинг, на который влияет цитируемость, достоверность, скорость появления новостей. В зависимости от этого новости чаще попадают в ленту. Преимущества сервиса: формирование ленты дня на основе большого количества источников, данные оперативно обновляются, новости группируются в сюжеты.

Mail.ru давно держит высокую планку многофункционального новостного агрегатора. Лента формируется для конкретного региона и по общим темам. Есть акцент на последних происшествиях и разделе «Спорт». В удобном мобильном приложении выделяется персонализированная лента. Можно настроить push-уведомления и отключить фотографии, чтобы экономить мобильный трафик.

Агрегатор Рамблер.Новости собирает статьи, фото- и видеорепортажи, а также публикует собственные материалы. В меню 10 основных категорий: Новости, Женский, Шоу-бизнес, Авто, Кино, Спорт, Финансы, Субботний, Путешествия и Доктор. Каждый раздел агрегирует новостной контент из русскоязычных источников в соответствии со своей тематикой и распределяет публикации по подкатегориям. У мобильного приложения минималистичный дизайн, а количество категорий сокращено до восьми. Отметим рейтинг упоминаемости персон за последнюю неделю.

Подводя итог, можно с уверенность сказать, что у российских пользователей Интернета появился еще один удобный и многофункциональный новостной агрегатор ЯRUS. Впрочем, лучше любых слов самостоятельное тестирование сервиса.

Москва, Екатерина Попова

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