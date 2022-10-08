Командующим СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин

Командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Как уточняется на сайте Минобороны, Суровикин с октября 2017 года является главкомом Воздушно-космических сил РФ. 8 декабря 2017 г. присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.

В 2021 году указом президента РФ ему присвоено воинское звание «генерал армии».

Москва, Светлана Антонова

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