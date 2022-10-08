«Провокационная воинственность и сумбурные намеки»: в МИД России не верят в «сигналы» США о переговорах по Украине

Поступающие в последние дни от администрации США публичные сигналы в контексте украинского кризиса сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность российско-американского диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «невнятицей» на этот счет отметился также Госсекретарь США Энтони Блинкен. «Он заявил, что США будут готовы отреагировать, если Москва проявит «сколько-нибудь серьезные намерения». Между тем еще пару недель назад он начисто отрицал саму возможность поиска дипломатического решения», – обратила внимание Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что «главное – это реальные шаги американцев и их сателлитов, а они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике». «Наращиваются поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, непосредственно «на земле» растет число западных наемников и инструкторов, США все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве. И это на фоне безумных призывов Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар», – констатировала она.

«Такая безответственная демагогия, судя по всему, начинает пугать даже тех, кто требует «победить русских на поле боя». Отсюда, видимо, и проистекают метания команды Дж.Байдена, которая сама взрастила зло, похоже, даже не задумываясь о катастрофических для мира, а главное – для себя, последствиях», – заключила Захарова.

Москва, Светлана Антонова

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