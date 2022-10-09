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Воскресенье, 9 октября 2022, 14:01 мск

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МИД России определил «красную линию» на Украине

Поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России «красной линией». Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», – сказал Полищук.

По его словам, «конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации».

При этом представитель МИД подчеркнул, что у Москвы достаточно инструментов для реализации ответных действий.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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