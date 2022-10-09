Синоптики пообещали Москве продолжение «золотой осени»

Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября. Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», после кратковременных дождей, которые пройдут в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, осадки будут маловероятны.

«Ожидаются прохладные утренники с вероятностью очаговых туманов при минимальной температуре 0…+5°, на почве местами возможны заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +8…+13°, что лишь чуть выше климатической нормы. И только в воскресенье, с приближением атлантического циклона, начнутся дожди», – говорится в сообщении центра «Фобос».

Таким образом золотой осени будет продлен еще, как минимум, на неделю. Кстати, как отметили в центре «Фобос», несмотря на народную примету, по которой золотая осень завершается 14 октября, то есть на праздник Покров, когда в этот день по поверьям должен выпадать первый снег, по прогнозам этого не произойдет. В Москве такое событие происходит нечасто – лишь 1 раз в 10 лет.

Москва, Светлана Антонова

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