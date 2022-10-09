«Не дождетесь» – в РПЦ прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья патриарха

Появившаяся в медиа-пространстве информация об ухудшении состояния здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который ранее заразился коронавирусом, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил врио главы пресс-службы главы РПЦ Владимир Легойда.
«Все у Патриарха хорошо, не дождетесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», – подчеркнул представитель Церкви в своем телеграм-канале.
Ранее, 30 сентября, пресс-служба Московской патриархии сообщила, что глава РПЦ заболел коронавирусом, в связи с чем были отменены все поездки и встречи.
Москва, Светлана Антонова
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