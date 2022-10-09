Элитные рестораны Москвы потеряли почти 30% клиентов

В течение двух недель после объявления в России частичной мобилизации количество заказов в дорогих ресторанах Москвы со средним чеком выше 1,5 тысячи рублей сократилось на 29% по сравнению с прошлым годом, передает РБК со ссылкой на данные компании Focus Technologies, которая проанализировала трафик и поведение посетителей у арендаторов торговой недвижимости.

Выручка у дорогих заведений Москвы за две недели с 19 сентября по 2 октября сократилась на 20% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Focus Technologies. При этом за тот же период у недорогих ресторанов (со средним чеком менее 1,5 тыс. руб.) выручка снизилась всего на 8% к аналогичному периоду предыдущего года, говорится в публикации.

Как отмечается, количество посетителей у бюджетных кафе и ресторанов упало не так сильно, как у дорогих: число заказов снизилось на 22% по сравнению с прошлым годом. Зато у недорогих заведений упал больше средний чек: на 19% по сравнению с предыдущим годом, тогда как у ресторанов более высокого ценового сегмента он снизился на 13%.

Москва, Светлана Антонова

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