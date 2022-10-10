Новый обвал на Мосбирже: акции «Газпрома» рухнули более чем на 20%

Сегодня после открытия торгов на Московской бирже произошел резкий обвал котировок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первые минуты индекс Мосбиржи опускался почти на 8%, индекс РТС нес потери примерно на 9%. Акции «Газпрома» рухнули более чем на 20%.

К 10:37 темпы падения котировок снизились: индекс Мосбиржи опускался на 4,94%, РТС – на 6,22%. В лидерах падения оказались акции «Газпрома», которые в моменте обваливались на 25%. В результате по решению биржи был объявлен дискретный аукцион для стабилизации ситуации. Серьезные потери – до 9% – несут бумаги «Татнефти». Как пояснили финансисты, эти компании завершили дивидендный период, что стало одной из причин падения котировок их акций и всей биржи.

В то же время, как отмечаю аналитики «Финам», инвесторы фиксируют позиции на фоне роста геополитической напряженности, а также в ожидании заседания Совета безопасности России во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что с начала года индекс Мосбиржи упал на 50,31%, РТС – на 40,91%.

На валютном рынке доллар и евро подорожали. Курс «американца» поднялся выше 63 рублей, «европеец подорожал почти до 61 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 61,2475 рубля, евро – 59,9756.

Москва, Светлана Антонова

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