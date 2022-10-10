Стоимость аренды однокомнатных квартир просела в Москве

Аренда однокомнатных квартир подешевела в Москве с начала года на 7,5%. Об этом сообщил портал «Мир квартир», специалисты которого проанализировали динамику арендных ставок в течение трех прошедших кварталов на «однушки», двухкомнатное и трехкомнатное жилье в 70 городах России.

По данным аналитиков, однокомнатные квартиры в минувшем квартале стали сдаваться дороже в 61 городе из 70, двухкомнатные в 57 городах, трехкомнатные в 47. «Мы видим, что жилье с одной комнатой, как наиболее доступное и востребованное, прирастает в цене быстрее. Спрос в этом сегменте всегда высок», – отметил генеральный директор портала Павел Луценко.

«Однушки» с января показали рост цен в 67 городах, «двушки» – в 62, «трешки» – в 56. В остальных городах квартиры, соответственно, подешевели.

Заметнее всего с начала года подорожали Якутск (+34,7%, +47% и +54,3%), Чита (+46,4%, +34,4% и +29,4%), Владимир (+37,9%, +21,5% и +28,9%), Ростов-на-Дону (+33,4%, +34,7% и +17,7%) и Пенза (+23,3%, +27,8% и +28,4%).

Падение ставок и наименьший прирост был отмечен в Кирове (+11,4%, –9,9% и –15,1%), Нижнем Тагиле (+10,7%, –8,6% и –11,8%), Череповце (+2,7%, –6,2% и –6,1%), Мурманске (–2,5%, –1,7% и –1,1%), а также в Москве (–7,5%, –2,5% и +2,9%) и Санкт-Петербурге (+4,8%, –2,1% и –6,9%).

В среднем по всем городам за 9 месяцев этого года аренда «однушек» подорожала на 12,9%, «двушек» – на 10,7%, «трешек» – на 7%.

«Росту ставок способствует несколько факторов. Во-первых, это снижение спроса на покупку жилья – в такие периоды обычно растет стоимость аренды. Во-вторых, общее подорожание жизни, рост квартплаты и стоимости ремонта заставляют собственников поднимать ценники, – считает Луценко. – Вместе с тем, в столицах по двум типам квартир ставки аренды так и не достигли показателей начала года, и это может говорить о том, что экономическая рецессия в стране началась «с головы».

Москва, Андрей Дорофеев

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