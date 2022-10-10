Бизнесмен Пригожин рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО бойцов «ЧВК Вагнера»

Бойцы «ЧВК Вагнера» готовы вернуться на передовую даже после протезирования. Такой информацией поделился бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель ответил на запрос журналистов о реабилитации бойцов, которые получили ранения в ходе СВО. При этом СМИ попросили прокомментировать видеоролик, на котором предположительно Пригожин беседует с потерявшими конечности представителями «ЧВК Вагнера».

Бизнесмен подтвердил, что на кадрах действительно он, и рассказал о реабилитации раненых бойцов.

«Да, наверняка эти парни вернутся в ЧВК «Вагнер» и будут воевать за славу России рядом с ее границами или в далеких джунглях и в пустыне. Шанс, что кто-то из них будет совершать преступления, маловероятен. Безусловно, я делаю все необходимое, чтобы они вернулись не только к нормальной жизни, но и в строй. Плачу за все это я из своего кармана, и так уже почти 10 лет», – процитировали Пригожина в пресс-службе компании «Конкорд».

Бизнесмен назвал деятельность бойцов из «ЧВК Вагнера» неоценимой и подчеркнул их особые нравственные идеалы.

Москва, Екатерина Попова

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