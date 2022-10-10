Следком занялся поиском нелегальных хостелов в Москве

Следователи проверяют информацию СМИ о незаконном функционировании хостелов на территории Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Сегодня в эфире новостного выпуска канала «Россия 1» сообщалось, что в жилых домах, расположенных на территории Южного и Юго-Западного округов, функционируют хостелы. Местные жители жалуются на антисанитарию, неприятные запахи и шум. Кроме того, по их мнению, это создает дополнительную нагрузку на водоотведение и водоснабжение, и критическую нагрузку на электроснабжение», – говорится в сообщении ведомства.

Симоновское и Гагаринское следственные подразделения столичного главка СК организовали проведение доследственных проверок.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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