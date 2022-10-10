«Ни одному врагу не удавалось…» Рособрнадзор обвинили в подрыве основ государства

Деятельность Рособрнадзора направлена на подрыв основ государства, в связи с чем эту службу следует упразднить. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, омбудсмен в сфере образования при уполномоченном по защите предпринимателей при президенте РФ, глава Федерации частного образования Амет Володарский считает, что нужно «упразднить Рособрнадзор – это полицейский, это дубинка в образовании». «Рособрнадзор за 10-12 лет такое количество вузов, направлений, факультетов уничтожил, что это, наверное, ни одному врагу не удавалось. Потому что это подрыв образования, подрыв основы государства», – подчеркнул он.

«Мы предлагаем Рособрнадзор поменять его функции на Рособрконсалтинг, чтобы эта организация занималась вместе с вузами и общественно-профессиональным сообществом разработкой и контролем по каждому направлению, по группе специальностей рекомендуемых программ», – отметил Володарский.

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин со своей стороны обратил внимание на статистические данные о сокращении вузов. «Действительно, Рособрнадзор – это инструмент, который выбрало правительство, чтобы с его помощью резко свернуть систему высшего образования, которое до того уже правительством сильно разворачивалось. По данным самого Рособрнадзора, с 14-го по 18-й год количество госвузов сократилось на 17%, их филиалов – в 2 с лишним раза, частных вузов – в 2 раза, а их филиалов – в 5 раз», – уточнил он.

Парламентарий полагает, что в деятельности Рособрнадзора должно принимать участие профессиональное сообщество. «К сожалению, есть вузы, которые все еще занимаются де факто торговлей дипломами. Их осталось очень немного, но некоторое количество их есть. А закрыто было немалое количество вузов, которые вполне качественно давали высшее образование. С чем я абсолютно солидарен, что все подобные вещи, в том числе и контроль, должны производиться с участием образовательного сообщества», – пояснил Смолин.

Москва, Мария Соколова

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