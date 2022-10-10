Гидрометцентр предупредил о ночных заморозках в московском регионе

Такой теплой погоды, как в минувшие выходные, в московском регионе в текущем году больше ожидать не стоит, впереди ночные заморозки и туманы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневной прогрев пока еще будет неплохим по октябрьским меркам, что в результате удержит температурный фон на уровне климатической нормы.

Во вторник, 11 октября, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью местами туман, в Москве 0-2° тепла, по области – от 1° мороза до +4°. Днем в столице и Московской области до 13°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В среду, 12 октября, ночью ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман. В Москве от 1° ниже нуля до 1° тепла, по области – от -2° до +3°. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в Москве 9-11°, по области 8-13°, ветер западной четверти 4-9 м/с.

Похожая погода ожидается до конца недели.

Москва, Андрей Дорофеев

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