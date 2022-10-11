Россиянин пытался контрабандой вывезти в Ташкент крупную сумму валюты

Таможенники задержали в аэропорту «Домодедово» пассажира, пытавшегося пронести через «зеленый» коридор крупную сумму в валюте. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В ведомстве уточнили, что россиянин собирался вывезти в Ташкент 47 тысяч долларов наличными, однако был остановлен на «зеленом» коридоре таможенными инспекторами. «При устном опросе мужчина путался в показаниях и пытался занизить имеющуюся при себе сумму», – уточнили таможенники.

По данным пресс-службы, изначально пассажир заявил, что перевозит 6 тысяч долларов и 2 тысячи рублей, однако инспекторам предъявил почти 11 тысяч долларов и 13 тысяч рублей. В ходе последующего досмотра таможенники обнаружили еще 20 тысяч долларов в его рюкзаке и сумке для ноутбука, а также более 16 тысяч евро в чемодане.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).

В ФТС напомнили, что в соответствии с указом президента, со 2 марта текущего года временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза.

Москва, Андрей Дорофеев

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