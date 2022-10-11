Пациентку с редкой язвой Дьелафуа спасли подмосковные медики

Врачи Наро-Фоминской больницы спасли молодую пациентку с редкой язвой Дьелафуа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, в эндоскопическое отделение обратилась 19-летняя девушка с жалобами на боль в животе, слабость и диарею. По мнению пациентки, расстройство произошло из-за съеденной свеклы. Во время гастроскопии врачи выявили истинную причину недомогания – редко встречающуюся язву Дьелафуа.

Болезнь Дьелафуа является редким генетическим заболеванием, проявляющимся, как правило, массивным желудочно-кишечным кровотечением из эрозии крупной артерии. Кровотечение при этом носит угрожающий жизни характер. Встречается, как правило, у людей в молодом или среднем возрасте.

«Мы ввели эндоскоп, остановили кровотечение наиболее эффективным способом. Используя метод клипирования, зафиксировали две клипсы на источнике кровотечения. Кровоостанавливающее воздействие фиксированных клипс является аналогом хирургических швов. Для этого мы использовали специальный прибор – клипатор, который вводится через канал эндоскопа.Операция выполнена без единого разреза», – рассказала врач-эндоскопист Татьяна Бурматова.

Операция прошла успешно, на данный момент девушка чувствует себя хорошо. Для наблюдения, врачи госпитализировали пациентку в хирургическое отделение.

Москва, Андрей Дорофеев

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