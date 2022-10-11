ГК «Моспроект-3» завершает земляные работы на участке трассы М-12 в Нижегородской области

Основные работы по выемке грунта на пятом участке автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» выполнены на 95%. Инженеры компании «Моспроект-3», входящей в одноименный холдинг, осуществляют весь комплекс проектных и порядных работ на данном сегменте магистрали.

«На строящемся участке трассы М-12 в Нижегородской области на 95% завершены земляные работы по выемке грунта. На локальных участках, где сейчас в основном ведутся работы по возведению искусственных сооружений и противокарстовые мероприятия, за зимний период планируется доделать насыпи дорожного полота», – сообщили в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

На заключительном этапе строительства в 2023 году специалисты холдинга выполнят запланированные работы по устройству дорожной одежды и благоустройство новой автомагистрали.

Открытие движения по основному ходу трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань запланировано на 2023 год. По поручению президента России Владимира Путина сейчас ведутся проектные работы по продлению магистрали до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай.

Напомним, помимо строительства пятого участка трассы М-12 в Нижегородской области, специалисты ГК «Моспроект-3» под руководством генерального директора Анны Меркуловой проектируют новый отрезок автодороги М-12 между городом Дюртюли и поселком Ачит в Свердловской области, а также реализует в рамках разработанного Правительством России «инфраструктурного меню» масштабные транспортные проекты в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»