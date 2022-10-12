Один человек погиб на пожаре в Южном Тушине

Один человек погиб в результате пожара, возникшего сегодня утром на территории гаражного кооператива в Южном Тушине. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«В 07.41 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о загорании гаража по адресу: Строительный проезд, д. 5А, стр. 36. Огонь распространился на площади 100 кв. метров. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёт ПСО №202 ГКУ «ПСЦ». По прибытии пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы и подали в очаг загорания два водяных ствола. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Пожар локализован в 8:49. К сожалению, один человек погиб», – говорится в сообщении ведомства.

На фото, распространенных пресс-службой департамента, видно, что огонь вспыхнул в гаражном боксе, над которым возведена трехэтажная надстройка.

Москва, Андрей Дорофеев

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