Более 100 млн рублей вывела из легального оборота столичная группа подпольных банкиров

Четверо участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, задержаны в Москве. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей», – рассказала Волк.

С учетом размера комиссии, можно подсчитать, что размер незаконного оборота составил более 105 млн рублей.

По словам официального представителя МВД, по адресам проживания задержанных и в офисных помещениях проведено 24 обыска. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Банк-Клиент», денежные средства в различной валюте, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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