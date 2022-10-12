«С одной стороны – запретили, с другой – нет»: эксперты прокомментировали ситуацию вокруг запрещенных в России соцсетей

Внесение запрещенной в РФ экстремистской компании Meta** в список террористов при определенных условиях может не отразиться на россиянах, которые продолжают пользоваться нелегальными соцсетями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать словами «нельзя, но можно», что может быть результатом несогласованных действий органов власти.

В частности, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко обратил внимание, что в отношении запрещенных в России соцсетей Facebook** и Instagram** (принадлежат экстремисткой компании «Мета»**) «вопросов всегда больше, чем ответов, когда мы ориентируемся не на решение суда, а на трактовки». «Когда Facebook** признавался экстремистским судом, судья спрашивал прокурора: а можно ли пользоваться гражданам? Он сказал – да. На этом основании мы все пользуемся», – пояснил он.

«Сейчас мы имеем несогласованность действий ведомств. То есть, у нас соцсеть Facebook** запрещена, как и Instagram**. Но хочу заметить, что в WebStories присутствуют. Никто WebStories, по крайней мере, официально, публично не попросил удалить. Я бы это назвал дихотомией», – отметил эксперт.

При этом Клименко полагает, что жесткий запрет вводить на использование запрещенных соцсетей вряд ли планируется. «Чтобы не было никаких протестных историй, хотя бы информационных протестов. Уверен, что там никто не опасается выхода людей на улицы. Но, тем не менее, с одной стороны, запретили, с другой стороны – нет. Аудитория действительно просела в Facebook**, в «ВКонтакте» какая-то часть перетекла… Возможно, еще какое-то из ведомств признает в ближайшее время Facebook** еще раз чем-то проклятым. Мы имеем дело с классической словесной интервенцией», – считает он.

«Мне кажется, государство понимает, что его задача поджимать, поэтому будут инциденты обязательно – будут каких-то блогеров периодически поддергивать. Но это будет несистемная история, и основная задача целевая вытеснить из Facebook** российскую аудиторию. Добиться, чтобы вся часть, которая находится в России сама – добровольно, без всяких дополнительных давлений – перешла во «ВКонтакте». Делается все насколько возможно аккуратно, в кавычках. Могло быть гораздо жестче, хуже, кровавее, но имеет дело сейчас с достаточно спокойной, я бы сказал, травоядной историей», – полагает Клименко.

Юрист Дмитрий Кваша со своей стороны посоветовал пользователям запрещенных сервисов убрать ссылки на них со своих сайтов и не перечислять через них деньги, потому что «не факт, что ничего не будет». «Если мы вне политики, то мы никому не интересны. Вы можете бесконечно пользоваться запрещенными Instagram**, Facebook** и WhatsApp, и до этого абсолютно никому не будет дела. Как только вы будете постить, репостить, публиковать что-то, что будет неугодно, тогда будете под угрозой», – пояснил юрист.

Росфинмониторинг накануне внес компанию Meta** в перечень террористов и экстремистов. В марте этого года Тверской суд Москвы признал организацию экстремисткой и запретил ее платформы на территории России.

* Запрещенные на территории РФ социальные сети

** Meta – деятельность корпорации запрещена в РФ и внесена в перечень террористов и экстремистов

Москва, Мария Соколова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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