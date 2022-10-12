ФАС признала виновной компанию МТС в необоснованном завышении тарифов на услуги связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала необоснованным повышение стоимости услуг для абонентов МТС. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

«Компания в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил», – говорится в сообщении службы.

В ФАС уточнили, что в августе МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре в среднем на 9,7%. Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в текущем году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

«ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», – подчеркнули в службе.

Предполагается, что размер штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования.

Москва, Андрей Дорофеев

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