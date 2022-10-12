Это неизбежно: россиянам советуют готовиться к блокировке YouTube и WhatsApp

Блокировка в России YouTube и WhatsApp неизбежна. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, происходить это будет постепенно, когда общество будет к этому готово.

«Вопрос блокировок YouTube и WhatsApp неизбежен. Но, знаете как, любил спаниеля, отрезал хвостик по кусочкам… Сразу никто не режет. На мой взгляд выбран Facebook** и Instagram** (запрещенные в РФ соцсети, принадлежат экстремисткой компании «Мета»**) по одной простой причине: если в Facebook** было столько школьных, домашних чатиков, сколько их есть сейчас в нашей жизни… получилось как-то так странно, что WhatsApp – это основа во многих регионах всяких разных чатиков. Это «мамкинские» чаты… Я однажды в одном поучаствовал и понимаю, если его запретить – выборы будут страшные», – сказал Клименко.

По его мнению, блокировка этих сетей произойдет, когда общество будет к этому готово. «Мне кажется, выбран путь постепенного сжатия. Если бы можно было, например, блокировать видео в YouTube конкретное, то, скорей всего YouTube бы ничего не угрожало. Но «забанить» фрагментарно YouTube невозможно в силу структуры Интернета. Думаю, что рано или поздно он будет закрыт. Наверно раньше, чем WhatsApp», – считает эксперт.

Клименко отметил, что в пользу версии о постепенном закрытии свидетельствует странность всей ситуации, когда весь запрещенный экстремистский контент, если он был такой в Facebook** и Instagram**, сейчас присутствует в Telegram и в YouTube. «Внешняя нелогичность этой истории объясняется просто неготовностью государства напрягать социальную среду. Думаю, что будет просто постепенно – вот как лягушку варят, то есть грамотно, спокойненько – да, подождем еще годик. И постепенно в течение годика всех позакрываем», – пояснил Клименко.

Росфинмониторинг накануне внес компанию Meta** в перечень террористов и экстремистов. В марте этого года Тверской суд Москвы признал организацию экстремисткой и запретил ее платформы на территории России.

* Запрещенные на территории РФ социальные сети

** Meta – деятельность корпорации запрещена в РФ и внесена в перечень террористов и экстремистов

Москва, Мария Соколова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2022, РИА «Новый День»