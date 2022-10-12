Врачам пришлось вскрывать грудную клетку пациентки из-за больного зуба

Врачам Люберецкой областной больницы пришлось проводить сложную операцию, чтобы устранить обширный гнойный процесс, развившийся у пациентки из-за не вылеченного вовремя зуба. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в отделение челюстно-лицевой хирургии поступила женщина с сильным отеком на шее, высокой температурой и жалобами на затрудненное глотание. В ходе исследования врачи установили диагноз – медиастинит. Это интенсивный гнойный процесс, который распространяется на мягкие ткани шеи и грудную клетку.

Позже выяснилось, что к таким последствиям привел гнилой зуб. Женщина боялась идти к стоматологу и стала лечиться самостоятельно, что привело к развитию инфекции. Специалисты отметили, что даже при своевременном обращении к медикам заболевание может привести к летальному исходу. Так как вскрывать необходимо было не только область шеи, но и грудную клетку, для проведения экстренной операции был вызван торакальный хирург из МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского.

«В ходе оперативного лечения было извлечено большое количество гноя, послеоперационную рану обработали, затем хирургическая бригада установила трубчатые дренажи для оттока содержимого из раны, после они были удалены», – рассказал заведующий челюстно-лицевым отделением Люберецкой больницы Сергей Гревцев.

Несколько дней после операции пациентка находилась под наблюдением врачей в реанимации. Сейчас женщина переведена в общую палату, у нее восстановилась глотательная функция, она нормально принимает пищу и идет на поправку, однако говорить сможет только через несколько недель, когда полностью восстановится трахея, добавили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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