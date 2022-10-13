Штурмовое пособие: «Лучшие в аду» Евгения Пригожина сделали профессионалы для профессионалов, и не только

Вышедшая в начале октября военная драма «Лучшие в аду» Евгения Пригожина и Алексея Нагина вызвала у зрителей настоящий ажиотаж. Ее смотрят как любители экшенов, так и те, кому военное ремесло знакомо не только по динамичным кадрам современных боевиков. Так, участники спецоперации на Украине считают, что картина может стать отличным боевым пособием.

В фильме Aurum Production «Лучшие в аду» показан один бой, в котором две группы противников пытаются завладеть господствующей высотой, вернее – многоэтажкой посреди разбомбленного района. Соперники неотличимы ни внешне, ни внутренне, при этом и те и другие готовы идти до конца, не жалея ни боеприпасов, ни собственных жизней. И если начинается всё с автоматных очередей, то очень скоро им в поддержку приходят самые крупные калибры, включая мощнейшую самоходную пушку «Пион».

Участник спецоперации на Украине, экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко одним из первых посмотрел «Лучшие в аду», и картина превзошла все его самые смелые ожидания.

– Фильм описывает современный общевойсковой бой, каким он должен быть, c полноценной разведкой и координацией, межвидовым взаимодействием и четким выполнением задач подразделениями, – оценил увиденное Александр Григоренко. – Он обучает вполне конкретным навыкам работы штурмовиков: бою в городских условиях и захвату зданий. В этом плане «Лучшие в аду» – это своего рода учебное пособие для солдат.

Более того, пермяк считает, что руководство Министерства обороны РФ обязано заказывать аналогичные учебные фильмы у ЧВК «Вагнера», пусть и в упрощённом исполнении. Прислушаются ли в штабах к мнению освободителя Донбасса, станет понятно чуть позже.

Такое знание реалий не случайно. В титрах говорится, что это кино от создателей «Солнцепёка» Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Первый – известный петербургский предприниматель, который уже несколько лет инициирует съёмки крупных кинопроектов, второй – штурмовик ЧВК «Вагнер», героически погибший при защите интересов России в день, когда вышел первый трейлер картины. О вкладе простого бойца, удостоенного высшего звания за заслуги перед государством и народом (Герой Российской Федерации) рассказал креативный продюсер картины «Лучшие в аду» Генрих Кен. Он отметил, что без Нагина, ставшего одним из сценаристов, картины бы попросту не состоялось.

Генрих Кен. Источник: mtdata.ru

– Алексей грамотно говорил и чётко излагал свои мысли, и в соавторстве с профессиональным сценаристом они организовали тандем, выписавший «Лучшие в аду», – подчеркнул Генрих Кан. И отметил, что успех ленты во многом зависит от исполнителей, которые разыграли эту историю. – Каких-то актёров зрители узнают по фильмам «Турист», «Гранит», «Солнцепёк» – так что они прошли определённую школу. Определённый опыт у них уже был. На съёмочной площадке присутствовали консультанты, в том числе военные. А начинались съёмки с того, что актёры тренировались с нашими инструкторами.

А ведь тренировки для таких фильмов – самое сложное. Слишком многое нужно проработать, чтобы всё в кадре выглядело реалистично. И у постановщиков «Лучших в аду» получилось просто отлично. У зрителя складывается ощущение, что в кадре находятся настоящие солдаты, настолько слаженно они бегут группами по развалинам, прячась от артобстрелов и пулемётного огня. Само собой, возникает вопрос, будет ли руководство задействовать такую обученную актёрскую бригаду и в дальнейшем, ведь курсы молодого бойца ими давно пройдены. Креативный продюсер только улыбается, и просит не забегать вперёд. Тем более что из персонажей фильма далеко не каждый дойдёт до финальных титров. Ну и напоследок главный вопрос к создателям: с чем связано такое название?

– «Лучшие в аду» объединяют в себе много смыслов, – считает Генрих Кан. – Лучшие – которые в данный момент находятся в аду. Здесь больше земной смысл этого слова, а не религиозный. Горячая точка, в которой невыносимо находиться. А дальше игру слов каждый может воспринимать по своему усмотрению.

Москва, Екатерина Попова

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