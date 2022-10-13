Фитнес-клубы потеряли значительную часть выручки после начала мобилизации

Фитнесс-клубы отмечают значительное падение выручки после объявления в России частичной мобилизации – более половины заведений не досчитались почти трети продаж. Об этом заявила глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва.

«Начиная с 21 сентября, падение объёма выручки было достаточно большим. Больше чем у половины падение продаж было свыше 30%. Сейчас ситуация немного выравнивается. Мы до сих пор недополучаем денег, но не так много, как было в первую неделю», – сказала Киселева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, отрасль находится в кризисе с 2020 года. «В 2020 году мы потеряли примерно 40% объёма валовой выручки. В феврале 2022-го мы получили один масштабный обвал, и второй в сентябре. При этом цены на все составляющие наших расходов росли. Много банкротов и разорений. Многие клубы работают в минус. Это катастрофа всех последних трёх лет», – констатировала глава АОФИ.

При этом Киселёва уточнила, что сейчас ассоциация не намерена обращаться за помощью к правительству.

Ранее, 12 сентября, глава Национального фитнесс-сообщества Елена Силина заявляла о восстановлении отрасли. По данным организации, совокупный объём выручки спортзалов в августе увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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