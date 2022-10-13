российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 октября 2022, 17:52 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Украинские войска обстреляли электроподстанции в Курской области

Украинские войска сегодня обстреляли населенные пункты Курской области, повредив объекты электроснабжения. Об этом курский губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

«Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены», – написал губернатор.

Старовойт добавил, что ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела.

Позже он разместил фото, зафиксировавших разрушения на подстанции Тёткино.

«Среди жителей этого посёлка, а также села Попово-Лежачи никто, к счастью, не пострадал», – добавил руководитель региона.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей стране / Песков рассказал, где диверсанты собирались взорвать «Турецкий поток» / Франция не станет использовать ядерное оружие в случае тактического удара по Украине / Агент СБУ готовил в Подмосковье теракты с использованием ПЗРК / Турецкий обозреватель предрек конец Украины из-за сотрудничества с США / Российские ракеты поразили 33 объекта энергетической инфраструктуры Украины / Эскалация по всей линии соприкосновения с Россией: НАТО попытается максимально затянуть украинский конфликт / Глава КГБ Белоруссии прогнозирует скорый перелом в российской спецоперации на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм, Украина,

,