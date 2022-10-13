Украинские войска обстреляли электроподстанции в Курской области

Украинские войска сегодня обстреляли населенные пункты Курской области, повредив объекты электроснабжения. Об этом курский губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

«Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены», – написал губернатор.

Старовойт добавил, что ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела.

Позже он разместил фото, зафиксировавших разрушения на подстанции Тёткино.

«Среди жителей этого посёлка, а также села Попово-Лежачи никто, к счастью, не пострадал», – добавил руководитель региона.

Москва, Андрей Дорофеев

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