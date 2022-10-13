Эксперты: Приднестровье может стать следующей «горячей точкой»

Приднестровье является потенциальной «горячей точкой» из-за своего геополитического положения и крупнейшего в Европе склада боеприпасов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение озвучили российские эксперты сегодня на «круглом столе» в Москве, посвященном противостоянию РФ со странами НАТО. По их оценке, Запад пытается спровоцировать обострение ситуации на всем политическом пространстве вокруг России.

В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по информационным политике, технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев обратил внимание, что Приднестровье является узкой полоской земли вдоль Днестра, что создает удобную возможность для эскалации конфликта. «К сожалению, нужно констатировать, что Приднестровье – это потенциальная «горячая точка». Несмотря на то, что там есть и серьезные силы обороны, и армия ПМР, и российский миротворческий контингент там располагается миротворческий в соответствии со всеми международными правилами, тем не менее – геополитическое положение Приднестровья, а именно растянутость коммуникаций, это очень узкая полоска земли вдоль Днестра… там на самом деле пешком можно пройти несколько сот метров из Украины в Молдавию, и прошел через все Приднестровье», – пояснил он.

Парламентарий также обратил внимание, что в Приднестровье есть очень больших склады боеприпасов в селе Колбасна. «Это советские склады вооружения, которые могут быть с одной стороны приманкой, с другой стороны – угроза детонации. И обеспокоенность, которая сейчас выражается, она очень обоснованная. Здесь могут создать еще одну «горячую точку», не жалея ни молдаван, ни приднестровцев, ни украинцев, как собственно англосаксам и свойственно», – полагает Матвейчев.

Политолог Александр Асафов со своей стороны отметил, что нагнетание напряженности вокруг России продолжится, но навряд ли у НАТО хватит сил в нынешних условиях начать еще один вооруженный конфликт. «Все напряженности вокруг границ и России, и вокруг окружающего политического пространства пытаются подвергнуть такой эскалации. И мы слышали уже информацию о возможной румынской, так сказать, агрессии в сторону Приднестровья через Молдавию, различные конфигурации этого обсуждаются. Честно говоря, не думаю, что сейчас у альянса и его инструментов, у этих прокси-сервисов в лице Украины и так далее, которыми он пользуется, хватит сил на открытие еще и здесь линии напряженности. Но, тем не менее, это звучит, мы видели и перегруппировки ВСУ в направлении близости к Приднестровью и напряженность создается», – отметил он.

«Где и когда Вашингтонский штаб примет решение перейти от провокаций, которые тоже мы видели и в Тирасполе и так далее, к непосредственной агрессии, мы можем только предполагать. Но в текущей ситуации, учитывая всеобщую напряженность, не думаю, что это может реализоваться в какой-то горячий конфликт в ближайшее время», – пояснил Асафов.

В сентябре в МИД РФ выражалась обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в Приднестровье в связи с разговорами о милитаризации Молдавии при поддержке НАТО и рядом террористических атак в апреле-июне на территории ПМР.

Москва, Мария Соколова

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