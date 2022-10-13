Европа «заигралась» в войну: социальная напряженность в ЕС близка к критической точке

В Западной Европе уровень социального недовольства приближается к критической точке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов на пресс-конференции в Москве. По его словам, о серьезности ситуцации свидетельствуют массовые уличные протесты жителей государств ЕС.

«Мы видим масштабные, массовые акции протеста, которые прокатываются практически по всем странам Евросоюза и которые абсолютно замалчиваются западной прессой, «затушевываются». Но они существуют. Это факт. Началось с Праги, где было 70 тысяч человек на улице. Сейчас другие западноевропейских страны во власти постоянных акций протеста. В Германии сегодня несколько десятков тысяч вышли на улицы», – констатировал Шаповалов.

При этом эксперт обратил внимание, что на фоне усиления социального недовольства в странах ЕС происходят кризисы во власти. «В западноевропейских странах – падение правительства одно за другим. Кризисы правительственные, парламентские, смена власти. Поменяли премьера в Великобритании, и тут же новый премьер потерял всякое доверие населения. Поменяли правительство в Италии, трещит по швам немецкая коалиция, а немецкие правительства в общем-то наиболее устойчивы традиционно в Западной Европе. И в целом ряде других стран происходят те же самые процессы», – пояснил он.

«Это свидетельствует о том, что уровень социального недовольства постепенно добирается, так сказать, до критической точки и уже вырывается наружу», – заключил Шаповалов.

Москва, Мария Соколова

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