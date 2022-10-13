Своих не бросаем»: Евгений Пригожин рассказал о поддержке раненых сотрудников «ЧВК Вагнера»

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на серию блиц-вопросов от издания «Вечерняя Москва» в рамках рубрики «Сvои люди». Основной темой интервью стала деятельность «ЧВК Вагнера».

Журналисты задали бизнесмену 13 вопросов, на которые ожидали получить емкие и короткие комментарии. Ответы Евгения Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Так, предприниматель охарактеризовал свое официальное заявление о создании «ЧВК Вагнера» фразой о том, что настало время собирать камни. Однако время введения закона о ЧВК пока не настало, поскольку сегодня – время действий, а не подготовки инициатив. Затронул Пригожин и тему оплаты работы бойцов «ЧВК Вагнера».

«Человек, который возделывает поле и получает деньги, работая по найму. Он – наёмник. Военный – контрактник, воюет и получает деньги. Кто он? Парень, который хочет защищать свою страну, он что, должен уйти и оставить свою семью голодной? Ему на войне деньги не нужны, а дети его растут в сытости и относительном достатке», – считает предприниматель.

Он добавил, что «ЧВК Вагнера» поддерживает семьи бойцов, погибших в бою или получивших ранения. Организация не может поступить иначе, поскольку основа русской культуры – «своих не бросаем», пояснил предприниматель. Тем россиянам, кто попал под частичную мобилизацию, Пригожин пожелал беречь себя и не позорить Отечество.

Москва, Екатерина Попова

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