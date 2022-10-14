российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 октября 2022, 15:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Плотный туман накроет Москву

Сильный туман ожидается в столице предстоящей ночью и утром в субботу. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью и утром 15 октября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м», – говорится в экстренном предупреждении ведомства.

Спасатели рекомендуют, управляя автотранспортом при неблагоприятных метеорологических явлениях, значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Водителям следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Плотный туман наблюдался в столице минувшей ночью и сегодня утром.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,