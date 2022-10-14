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Пятница, 14 октября 2022, 17:04 мск

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Житель Подмосковья неделю ходил со сквозным повреждением артерии

Подмосковные врачи спасли мужчину, неделю ходившего со сквозным повреждением бедренной артерии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в хирургическое отделение Долгопрудненской больницы поступил 32-летний мужчина с жалобами на сильный отек, пульсирующую боль в области бедра и общую слабость. Как выяснилось, за неделю до поступления, пациент напоролся бедром на гвоздь, торчащий из доски. Травма вызвала обильное кровотечение, которое мужчина самостоятельно остановил. Врачи диагностировали у пациента сквозное повреждение бедренной артерии.

«Такие повреждения могут привести к острой кровопотере и даже летальному исходу. В первую очередь мы восстановили пациенту кровоток. Для этого мы обнажили артерию и пережали ее, рассекли гематому и ушили рану. Затем провели переливание крови. После операции мужчине назначили препараты для профилактики тромбообразования и курс антибиотиков. Из реанимации пациента перевели в хирургическое отделение на медикаментозное лечение», – рассказал заведующий вторым хирургическим отделением больницы Сергей Лисин.

Операция прошла успешно, на данный момент мужчина чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписан, добавили в областном минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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