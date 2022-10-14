«Банки над нами издеваются»: развитие промышленности в России наталкивается на серьезные проблемы

Нынешняя кредитно-финансовая политика в России ведет к разорению промышленных предприятий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экономист, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев в дискуссионном клубе в Москве, организованном партией «Справедливая Россия – За правду». По его оценке, заводы в отсутствии дешевых кредитов находятся на грани выживания, что ставит под вопрос технологическую независимость страны.

«Бюджет при всех его минусах вообще безграмотный… В этом году примут решение, чтобы страна добила последние заводы, или скажут – давайте еще пару заводов на следующий год оставим», – заявил Боглаев.

По его оценке, нынешняя финансовая политика не позволяет выжить любому отечественному заводу. «Если (государственные) субсидии снять, ни один завод не продержится больше двух лет – просто потому, что Китай, Америка дешевле… Если сначала нам хватало денег до декабря, потом до июля, в этом году деньги, которые выделили на год, за счет того, что покрывали за прошлое долги государства, кончились в феврале-марте. И если сейчас мы примем обычный стандартный бюджет, то деньги, которые выделяются на поддержку промышленности следующего года, кончатся в конце января. Вопрос – а если деньги на поддержку промышленности в этой ситуации закончились? Это беспредел! Практически все машиностроение сидит на этом вот ручном подсосе», – подчеркнул он.

При этом Боглаев отметил, что для технологической независимости не созданы условия, хотя треть критического импорта возможно заместить уже сегодня. «Даже если у вас есть свободные производственные мощности, и вы готовы делать на них больше продуктов, чтобы импорт заместить, вам надо этот объем профинансировать. В банках вы ничего не получите… В прошлом году нам поставил задачу банк снизить объем основного долга примерно на 10%, потому что нужно повышать эффективность. А так как у нас ситуация в стране не очень хорошая, то стоимость залогов, согласно всех инструкций и Базельских соглашений, падает. А раз залоги упали, то вы не можете иметь кредитов больше, чем обеспечивается залоговыми обязательствами. И вот нам уменьшили объем денег», – пояснил он.

Как заявил Боглаев, «банки над нами издеваются». «Коммерческие банки сказали: ребята, у нас спецоперация входит в очередную неприятную зону, риски увеличились, а раз так, то стоимость залогов уменьшилась, а риски выдачи кредитов увеличились. При этом даже при снижении стоимости ставки рефинансирования мы вам увеличиваем на 3-4% ставку коммерческого кредита. И в этом случае, даже если бюджет выделяет деньги на субсидирование кредитной ставки, с точки зрения оборотки предприятие ничего не получает, в лучшем случае – банк получает дополнительный доход», – пояснил он.

В условиях отсутствия оборотных средств развитие предприятия практически невозможно. «А так как другой оборотки, кроме банковской нет, возникает простой вопрос: ребята, а как вы считаете, сколько без оборотки можно чего-то сделать? У меня не потребовались инвестиции как таковые. Мы увеличили объем производства вдвое даже без инвестиций в основные фонды. А можем еще вдвое поднять, надо просто деньги. А денег нельзя взять», – констатировал директор завода.

«Где же вы деньги возьмете – инвестиций нет, в бюджете нет. А вы знаете, сколько денег из страны ушло за 8 месяцев? Согласно данным нашего российского… нет, не так – русскоязычного Центробанка, 190 млрд евро был профицит торгового баланса. Мы отгрузили товара больше, чем получили обратно. 190 млрд евро! Пересчитайте в триллионы рублей. Поэтому, если кому-то не хватает в стране денег, закройте форточки дома», – заключил Боглаев.

Москва, Мария Соколова

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