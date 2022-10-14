«Медикаменты и регулярный секс»: Евгений Пригожин дал ценный совет критикам «ЧВК Вагнера»

На фоне украинских событий журналисты проекта «Idel.Реалии» (признан в России иноагентом) обратилась за комментарием к предпринимателю Евгению Пригожину. Редакцию заинтересовала информация о вербовке для службы в «ЧВК Вагнера» заключенных из ИК-6 особого режима в поселке Восточный Кировской области.

При этом журналистка сослалась на данные правозащитницы Ольги Романовой. Пригожин, отвечая на вопросы, заявил, что не будет спать после потока «мистических кошмаров» о ЧВК.

«Екатерина, вы задаете ужасные шокирующие вопросы. Боюсь, что после такого потока ваших откровений, я ночью спать не буду. Вам надо тщательнее проверять свои источники и бороться с мистическими кошмарами. Для этого есть медикаментозные средства, либо регулярный секс. Вот, например, Косичкин (пресс-служба поясняет: вероятно Евгений Викторович имел в виду Владимира Осечкина), вот нашел бы он себе нормального мужика, который бы его регулярного драл и таскал за косички, и не было у него таких кошмаров», – приводят саркастически ответ Евгения Пригожина на странице пресс-службы компании «Конкорд».

Ранее предприниматель заявил, что у бойцов «ЧВК Вагнера» есть собственный кодекс чести. На поле боя они готовы погибнуть за тело товарища.

Москва, Екатерина Попова

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