Замглавы УСП Гапонова обогатилась на банкротстве крупнейшего животноводческого хозяйства «Паша» – СМИ

Журналисты провели расследование о жизни замглавы УСП Ольги Гапоновой. Выяснилось, что чиновница и ее сожитель Сергей Злобин могут быть причастны к банкротству сельскохозяйственного комплекса «Паша».

СМИ обратили внимание на список имущества Ольги Гапоновой. Журналистам удалось разыскать объявления о продаже и аренде земельных участков аналогичного метража. Публикации датированы 2017 годом, организатором торгов значится Владимир Сошенко. Из приложенного контракта можно сделать вывод, что совладельцем земли оказалась именно Ольга Гапонова. Наиболее вероятно, площади она получила незаконным путем.

Ранее данные территории принадлежали ОАО «Пашское» – последователя крупнейшего в СССР животноводческого предприятия по откорму крупнорогатого скота. В 1999 году начался процесс банкротства организации и закончился только в 2006 году. Кредиторами значатся компании «Атикс» и «СПС». Обе они принадлежат Сергею Злобину. Напомним, журналисты уже сообщали о сомнительных схемах сожителя Гапоновой. Злобин попытался захватить развлекательный комплекс в Краснодарском крае. Рейдерский захват остановили только благодаря усилиям СК РФ.

Если же говорить о комплексе «Паша», то его банкротством занимался уже упомянутый Владимир Сошенко. Он также является совладельцем объектов Гапоновой. Сошенко мог передавать комплекс подконтрольным Злобину «прокладкам». Когда цепь таких фирм была достаточно длинной, имущество переписывали на Гапонову или выявленную СМИ сожительницу Сошенко Антонину Тимоничеву.

Журналисты полагают, что таким же образом могли обанкротить петербургский комбинат «Юность». Ранее директором там была Гапонова, а после ее ухода обнаружились крупные задолженности. Одним из кредиторов стала «Столовая №14», где гендиректором был Злобин.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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