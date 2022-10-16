Число просмотров остросюжетного боевика «Лучшие в аду» превысило 58 млн

Тысячи положительных комментариев и десятки миллионов просмотров – за первые 10 показов военная драма бизнесмена Евгения Пригожина и Героя России Алексея Нагина «Лучшие в аду» посмотрели более 58 млн человек.

В первый же день эксклюзивного показа на платформе ЯRUS остросюжетный боевик посмотрели свыше миллиона человек.

Зрители, которые уже успели оценить «Лучших в аду», оставляют в соцсетях положительные отзывы. Многие отмечают натуралистичный показ боевых действий – когда две стороны выводят на поле боя артиллерию, танки, штурмовиков и сражаются за небольшой, но стратегически важный участок земли.

«Кинокартина похожа на фильм «Иди и смотри», в ней тоже показаны все особенности ведения боевых действий. В «Лучших в аду» «сплошное рубилово», упор сделан на экшен-сцены. Я посоветовал посмотреть своим друзьям», – пояснил полковник в запасе Владимир Язиков.

В свою очередь, депутат Государственной думы Александр Бородай отметил важность фильмов, рассказывающих о героях.

«Все, что делается в этом направлении, можно только приветствовать», – отметил парламентарий.

Напомним, «Лучшие в аду» рассказывает о героических подвигах бойцов «ЧВК Вагнера» во время одной из военных операций. Предпремьерный показ кинокартины состоялся 4 октября. Все желающие также могут посмотреть драму на платформах ЯRUS, YouTube, «ВКонтакте».

Москва, Екатерина Попова

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