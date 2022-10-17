Рекордное число сделок с недвижимостью зарегистрировано в электронном виде за прошлый месяц в Москве

В сентябре в Москве зарегистрировано в электронном виде максимальное число сделок с недвижимостью. Об этом сообщил сегодня пресс-центр Росреестра.

«Управлением Росреестра по Москве в сентябре 2022 года принято 103 957 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, что на 15% больше, чем месяцем ранее (90 362), а по сравнению с сентябрем прошлого года (52 590) показатель увеличился почти в 2 раза (+97,6%). Число зарегистрированных онлайн-заявлений составило 70,5% (73 250) от общего количества принятых за месяц», – говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала текущего года столичным управлением Росреестра в электронном виде принято 695 223 заявления, что на 46,9% превышает результат девяти месяцев прошлого года (473 233). Доля зарегистрированных из них в январе-сентябре этого года составила 70,2% (487 702), добавили в пресс-центре.

«Электронные услуги позволяют обеспечить бесперебойное функционирование сервисов в целях экономии времени наших заявителей. Благодаря системной работе по переводу сделок в цифровой формат, а также сотрудничеству с крупными банками и застройщиками услуги ведомства становятся понятными и удобными для людей, а их популярность растет, –заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. – В январе-сентябре число только зарегистрированных онлайн-заявлений (487 702) на 14,4 тыс превысило общее количество принятых в электронном виде заявлений (473 233) за аналогичный период прошлого года. При этом 35% таких заявлений с начала года поступило от физических лиц».

Москва, Андрей Дорофеев

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