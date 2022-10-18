Сильный дождь будет лить в Москве до вечера

Сильный дождь и ветер будут наблюдаться сегодня в столице до вечера. Об этом предупредила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09.00 до 16.00 часов 18 октября местами в г. Москве ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, западный до 15м/с», – говорится в экстренном предупреждении ведомства.

Спасатели советуют водителям при неблагоприятных метеоявлениях снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Москва, Андрей Дорофеев

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